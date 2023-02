Progetti e giornate non bastano

Progetti e azioni circoscritte a ricorrenze, non infondono l’idea di educazione ambientale. La civiltà vuole che l’ambiente sia pulito a prescindere, è luogo dove viviamo, dove sperimentiamo la nostra quotidianità e non ci vuole il giorno in cui siamo bravi a pulire l’ambiente per far capire che esso è patrimonio e, come la nostra casa, deve rimanere in ordine. La mentalità individualista permette e lascia correre in nome di teorie astratte e di massimi sistemi, quando invece sono i nostri comportamenti a dettare l’esempio. Ci alziamo, ci laviamo i denti, pranziamo, puliamo i piatti... ma poi usciamo fuori e non è detto che se passa il camion della pulizia strade noi ci possiamo permettere di sporcarle; è come dire che la mamma in casa fa le pulizie e noi gli lasciamo lo sporco sul pavimento. L’amore e il rispetto per la natura e l’ambiente partono dal rispetto per se stessi: se manca questo non serve a niente programmare l’agenda 2030 se manca la responsabilità individuale. Il primo a cambiare deve essere l’uomo, annichilito da ciò che fa apparire senza essenza e manca di ricordare le più semplici forme di vita, senza le quali neanche l’apparenza avrebbe sopravvivenza. Meno social... e più società!