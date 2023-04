Professionisti del web Corso all’Informagiovani

L’informaGiovani di Fucecchio, in collaborazione con il Coworking di E, organizza quattro incontri pomeridiani gratuiti di introduzione a diverse materie e alla presenza di professionisti. Ecco il calendario. Martedì 2 maggio alle 17: introduzione ad Adobe InDesign per imparare come organizzare contenuti editoriali per stampa e web e progettare layout di pagina. Martedì 9 maggio alle 17.30: introduzione ad Adobe Photoshop imparando gli strumenti principali per fotoritocco, manipolazione immagini e fotomontaggio. Martedì 23 maggio alle 17.30: introduzione alla lingua giapponese e conoscenza base delle strutture principali della lingua. Infine venerdì 26 maggio alle 17.30 il corso verterà sull’introduzione alla programmazione Php per imparare le basi della programmazione con il linguaggio più popolare del web. Per info e prenotazioni 0571 268408 o [email protected]