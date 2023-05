Prof indagato per molestie Slitta il rientro in classe Su di lui accuse pesanti

EMPOLI

Il professore non ha più rimesso piede a scuola. Da quando scoppiò il caso non ha più ripreso servizio. E la sensazione è che l’anno scolastico finirà senza che lui torni dietro la cattedra. Le accuse a suo carico sono pesanti. Il docente, di ruolo in una scuola superiore empolese, è indagato per violenza sessuale nei confronti di una sua allieva minorenne. La vittima della sconcertante vicenda, emersa a metà dello scorso mese di novembre, ha 15 anni, ma i fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Empoli, sarebbero avvenuti quando la ragazzina di anni ne aveva 14. "Formalmente la scuola non ha ricevuto alcun provvedimento di sospensione nei confronti del docente – fa sapere la dirigente scolastica dell’istituto – ma posso confermare che l’insegnante non è in servizio".

A far venire a galla la storia e i suoi torbidi contorni è stata proprio la studentessa. Trovando il coraggio di aprirsi con una insegnante, aveva raccontato delle molestie subite dal quel prof che non le toglieva più gli occhi di dosso e che in più occasioni l’aveva baciata e palpeggiata. Tutto sarebbe avvenuto fuori dalla scuola. Il professore di lettere, quarantenne, dietro la cattedra svolgeva il suo lavoro senza destare sospetti, mantenendo all’interno della classe un comportamento inoppugnabile. Forse è anche per questo motivo che nessuno, all’interno dell’istituto, si era mai accorto di nulla. Nel frattempo però mandava messaggi, si lanciava in avances e dichiarazioni d’amore verso la sua giovanissima allieva che, a quanto emerso dai racconti della stessa giovane, aveva anche invitato più volte in un appartamento da lui affittato proprio per stare solo con lei. I carabinieri aveva bussato alla porta della abitazione del prof per prelevare pc e telefono cellulare alla ricerca di ulteriori prove, mentre la scuola ha fatto tutto il necessario per proteggere la studentessa e il resto della comunità scolastica dall’attenzione mediatica che si era inevitabilmente scatenata all’indomani della notizia. In particolare, dopo aver denunciato i fatti ai carabinieri, la scuola, che conta oltre mille studenti, si era subito attivata per supportare la giovane e la famiglia.

Anche il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, non mancò di esprimere parole di sconforto e turbamento. "Sono scioccata dalla notizia – scrisse in un post su facebook – Chiediamo agli inquirenti di fare velocemente il loro lavoro e ci mettiamo a disposizione della scuola come comunità per sostenere ragazzi

e docenti i questo momento così complicato". Anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, si espresse sul caso, spiegando che "la vicenda è seguita a tutto tondo dalla direzione scolastica regionale. Si tratta di un caso complesso, anche perchè c’è in corso un’indagine giudiziaria e c’è l’ipotesi di un reato penalmente rilevante. Per l’insegnante sono state avviate le procedure disciplinari, sulla base degli atti al momento a disposizione". La sospensione non è arrivata, ma in classe non è più tornato.

Irene Puccioni