Processione alla Tinaia di Empoli: Limitazioni notturne al traffico

Oltre che per consentire un più tranquillo afflusso e deflusso dalla zona dello stadio Castellani in occasione della partita di cartello che vede opposte le squadre dell’Empoli e della Juventus, domani saranno necessari anche altri accorgimenti per chi si deve spostare nella zona della Tinaia.

Domani, infatti, si tiene la processione per la festa della madonna che viene organizzata, come ogni anno, dalla parrocchia dei Santi Michele e Leopoldo proprio alla Tinaia. Per permettere lo svolgimento della processione, il cui percorso prevede l’inizio dalla chiesa dei Santi Michele e Leopoldo per poi proseguire in via del Piano della Tinaia e via della Tinaia prima del rientro in chiesa, sono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità, appunto, che sono state disposte con un’apposita ordinanza dall’amministrazione comunale empolese.

Il provvedimento ordina, infatti, l’adozione, a partire dalle 20.30 e fino alle 23, del divieto di transito di tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli che compongono la processione in via del Piano della Tinaia (nel tratto compreso fra la chiesa e via della Tinaia) e in via della Tinaia (nel tratto che è compreso fra via del Piano della Tinaia e viale delle Olimpiadi). Resta inteso che, nonostante queste limitazioni, dovrà comunque essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.