Problema sicurezza Il sindaco Falorni "Ho chiesto al prefetto di convocare il comitato"

Un tavolo con il prefetto per fare il punto sulla sicurezza a Castelfiorentino. Lo chiede con forza il sindaco Alessio Falorni dopo i fatti avvenuti ieri notte, quando una banda di malviventi ha rubato volanti e pezzi di ricambio all’interno di una decina di auto di grossa cilindrata in varie zone della città. "Ho chiesto la convocazione di un comitato Ordine e Sicurezza – dice lo stesso Falorni – ma sono consapevole che le risposte che riceverò non saranno difformi da quelle che ho ricevuto finora. Credo che su questa tematica sia invece indispensabile intervenire, e deve farlo il soggetto che se ne occupa: lo Stato. Le forze dell’ordine sono scarse dal punto di vista della dotazione organica, e le leggi spesso sono percepite come tutelanti più chi delinque, che chi subisce il danno. Gli unici provvedimenti che possono generare risultati sono questi".

La riflessione del primo cittadino è più ampia, anche perché Castelfiorentino già nei mesi scorsi era finita al centro delle cronache per una serie di episodi legati alla sicurezza che avevano fatto preoccupare gli stessi residenti. "I territori si sentono soli, e quando succedono queste cose si hanno innumerevoli danni anche sul senso civico. Non avete idea – scrive ancora il sindaco sui social – di quante volte qualche cittadino viene da me a lamentarsi di una multa presa, o di un intervento dei vigili che magari non condivide, e mi fa un discorso di questo tipo: ’Eh, ma invece di occuparsi di chi ruba’". Prosegue ancora lo stesso Falorni.

"E’ un discorso totalmente sbagliato, non c’è alcun dubbio; ma guardandolo dal punto di vista di chi ha subito un danno di questo tipo, dobbiamo sforzarci di comprendere questo sentimento. E se non capiamo che danni pesanti sta producendo questa situazione, io da rappresentante di una comunità non so davvero più come segnalarlo. Attendiamo che il Governo, il Parlamento, e chi ha la possibilità di farlo, battano un colpo". Intanto è aperta la caccia alla banda che ha perpetrato i furti ai danni delle auto: episodi analoghi si erano verificati nei giorni scorsi anche in altre parti del territorio, sebbene di minore entità. Ma la problematica dei furti dei pezzi di ricambio all’interno delle autovetture pare sia un problema di portata nazionale.

