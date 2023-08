Problema sicurezza alle stazioni La Lega: "Le responsabilità del Pd"

Non si è fatta attendere la risposta della Lega dopo il vertice in Prefettura dei giorni scorsi per fare il punto della situazione sul degrado alle stazioni di Empoli e Castelfiorentino. "In quattro anni di bilanci – dice la capogruppo in consiglio comunale a Castello, Susi Giglioli – ho denunciato più volte che per la sicurezza non veniva stanziato un euro, così come più volte è stato chiesto di integrare il controllo del territorio con la vigilanza privata, argomento che ora emerge dal tavolo della prefettura come protocollo ‘mille occhi sulla città’. C’erano tutte le avvisaglie per capire che la situazione sarebbe esplosa, ma invece di prendere provvedimenti in tempi utili, si sono stanziati nell’ultimo consiglio comunale, in fretta e furia con variazione di bilancio urgente, 30mila euro per sovvenzionare la vigilanza privata alla stazione senza un progetto chiaro e strutturato e senza sapere con quanto personale e per quanto tempo". Prosegue l’attacco di Giglioli nei confronti del sindaco Alessio Falorni. "Si continua ad avvertire una persistente sfiducia da parte del primo cittadino sulle misure da adottare, contrario tra l’altro anche ai centri di rimpatrio. Adesso che il centro si svuota e i negozi storici cominciano a chiudere non rimane altro che accusare il governo di centrodestra di non riuscire a produrre organico in tempi brevi e a sufficienza".

Sul fronte Empoli, invece, interviene il capogruppo della Lega Andrea Picchielli. "Il pattugliamento congiunto delle forze dell’ordine non basta, perché purtroppo non è un presidio continuo e fisso. Andrebbe portata avanti la richiesta al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di avere anche ad Empoli l’operazione strade sicure. Come Lega l’abbiamo chiesta più volte, ma dall’amministrazione c’è sempre stato un muro. L’operazione libererebbe le altre forze di polizia, in modo da fare altri pattugliamenti sul territorio e garantirebbe quel presidio fisso che al momento c’è solo a volte. I comuni comunque potrebbero garantire una maggiore presenza della polizia municipale dell’Empolese-Valdelsa anche con l’ausilio di cani, creando una seconda unità".