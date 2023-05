Primo soccorso, lezioni e consigli Oltre duemila studenti coinvolti

EMPOLESE VALDELSA

Si scrive Asso, si legge "A Scuola di Soccorso". Il progetto corale, lanciato dal Miur e sposato delle Misericordie di tutta la Toscana quest’anno sfonda la barriera dei 100mila studenti formati al primo soccorso. E tra gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori che sono andate a scuola di soccorso non mancano quelli empolesi. Soccorritori in erba pronti ad aiutare il prossimo. Nell’anno scolastico 2022-2023 sono stati oltre 20mila i ragazzi formati in tutte le province toscane. Il record arriva proprio dalla nostra zona. La provincia con il numero più alto di studenti formati infatti è quella di Firenze: tra le 6.555 nuove risorse istruite, tra le altre cose, all’uso del defibrillatore, ben 2.069 fanno parte dell’empolese. Una vera boccata d’ossigeno, un segnale di ottimismo che guarda al futuro considerando quanto sia stato più volte sottolineato il bisogno di reperire nuovi volontari. Le associazioni hanno bisogno di tutti, gli appelli non sono caduti nel vuoto e sicuramente progetti come questo aiutano.

Le lezioni sono state differenziate in base all’età: dai consigli di un orsetto saggio per i piccoli, al defibrillatore (con certificazione) per gli studenti maturandi. Al suo quinto anno il progetto è tornato, nel post pandemia, con una formazione a distanza che ha registrato numeri da capogiro. Un corso gratuito al quale le scuole interessate possono partecipare mettendosi in contatto con la formazione della Federazione regionale delle Misericordie scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]