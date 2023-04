Primo Maggio "Importante partecipare"

Una festa per tutti. "Il Primo Maggio è, e deve essere, una festa di popolo, in cui il mondo del lavoro rivendica le proprie priorità", dice Gianluca Lacoppola della segreteria Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze. "Come Cgil invitiamo tutti a partecipare, singolarmente, con le bandiere del sindacato, ma anche rivendicando ed esponendo le proprie appartenenze politiche e associative – aggiunge –. La piazza del Primo Maggio è una piazza di tutti e tutte, purché si riconoscano nei valori della Resistenza e dell’antifascismo, ed è per questo che, come organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di dedicare la giornata alla nostra Carta Costituzionale e abbiamo invitato l’Anpi a portare i propri saluti dal palco".