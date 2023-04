Primo Maggio al lavoro La mozione si mette di traverso "Il Comune deve intervenire"

Indiscrezioni parlano di una trattativa ancora in corso e di una decisione che potrebbe anche cambiare, ma al momento i dipendenti di Alia sono tutti convocati in occasione del Primo Maggio per un turno di lavoro che non è più straordinario – legato cioè ai servizi essenziali – ma bensì uguale a quello di tutti i giorni. E così a scendere in campo, dopo i sindacati, è anche e soprattutto il consiglio comunale, che nella seduta di mercoledì sera ha approvato a maggioranza una mozione presentata da Buongiorno Empoli. La ratio del provvedimento, come si legge in un post su Facebook del gruppo consiliare a sinistra del Pd, è che "le feste vanno godute". E così all’interno del documento è contenuto l’impegno, a carico dell’amministrazione comunale, affinché a "tutti i lavoratori e le lavoratrici venga garantito il giusto riposo", ma anche – ed è forse l’aspetto più importante –, a "non richiedere alle aziende che svolgono lavori per il nostro comune servizi aggiuntivi nei giorni festivi". Da qui la perplessità davanti al provvedimento di Alia. "Non si capisce perché – dice il consigliere di Buongiorno Empoli, Leonardo Masi – davanti a una non richiesta da parte dell’amministrazione si decida di mettere al lavoro tutti i dipendenti in occasione di una festa così importante come quella del Primo Maggio".

La mozione prosegue con un altro impegno, quello dell’amministrazione a chiedere alle stesse società di cui sopra di "non convocare lavoratori e lavoratrici nei giorni di festa se non estremamente necessario". Il testo va quindi nella direzione di aggiungere al Primo Maggio anche le altre festività che al momento compaiono come giorni lavorativi nel calendario di Alia: si tratta, nella fattispecie, del 25 dicembre (giorno di Natale) e del primo dell’anno. Una scelta che aveva lasciato estremamente basiti anche gli stessi sindacati, visto che si tratta di una prima volta rispetto al passato. La scelta è stata presa all’interno di quei territori dove si svolge il porta a porta e quindi, oltre all’Empolese Valdelsa, riguarda anche la Valdinievole. La trattativa sarebbe in corso, ma per adesso non sembrano arrivare novità. Da segnalare inoltre che i Cobas, a tal proposito, hanno indetto uno sciopero per il giorno del Primo Maggio.

Tommaso Carmignani