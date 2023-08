Primi giorni tra musica dance, rap e rock ad Empolisi: Beat Festival

EMPOLI

Si accendono le luci sul Beat Festival. Oggi alle 18 prende infatti il via la nona edizione della kermesse musicale che per 7 giorni fino al 2 Settembre animerà il parco di Serravalle a Empoli. Oltre a tanti concerti live, anche ottimo cibo e birra di qualità. L’odierno debutto sarà all’insegna della musica dance con il famoso Dj e Producer Gabry Ponte, recordman di ascolti e stream tra i dj italiani e internazionali, che si appresta a festeggiare i 25 anni di carriera. Ad aprire la serata sarà il live di Cmqmartina. Domani invece spazio al rap con Villabanks, giovane rapper italiano tra le rivelazioni degli ultimissimi anni. Sul palco, oltre a lui ci saranno anche la giovane e promettente Ele A, Alecù e Frambo X Scicchi. La serata di sabato sarà dedicata al Rock con la prima volta al Beat dei The Struts, l’eccentrica band inglese che sta attraversando il globo con il suo tour mondiale, per un’adrenalinica serata di glam rock. La prima parte del Festival si chiuderà quindi con una serata ad ingresso gratuito con un duo che sta innovando il panorama della musica Italiana. Domenica infatti a salire sul palco principale saranno i Santi Francesi (nella foto), che reduci dalla vittoria nell’ultima edizione di X Factor faranno tappa al Beat nel corso del loro tour estivo. Protagonisti anche Matteucci, i Cassandra e Michelangelo Vood.