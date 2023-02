Primarie Pd, ecco dove saranno allestiti i seggi

A Fucecchio Stefano Bonaccini ha conseguito uno dei migliori risultati: 77.27%. Si sono concluse le assemblee di circolo del Partito Democratico negli 11 comuni della Federazione del Pd Empolese Valdelsa, che hanno assegnato al governatore dell’Emilia Romagna il 63.57% (719 voti) contro il 31.12% per Elly Schlein (352 voti), il 4.51% per Gianni Cuperlo (51 voti), lo 0.80% (9 voti) per Paola De Micheli. E’ la corsa verso le primarie del 26 febbraio quando il Pd dovrà scegliere il nuovo leader del partito con una consultazione aperta a tutti, iscritti e non. Il Partito Democratico di Fucecchio ha già messo in moto la macchina organizzativa della consultazione sul territorio e ricorda quali sono i seggi che saranno allestiti e aperti dalle 8 alle 20: nel capoluogo si vota nel portico laterale del teatro Pacini e alla Fondazione I Care; a San Pierino in via Camaldoli 2; a Le Botteghe al Circolo Arci; a Ponte a Cappiano a Le Cupole in piazza Giani; a Massarella al Circolo Arci. Per votare sarà richiesto il contributo di 2 euro.