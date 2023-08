Prima al Beat Festival: Villabanks, Ele A, Alecù e Frambo X Scicchi a Empolicibo

EMPOLI

Cibo da strada, birrifici, la fiera del disco e un vasto mercatino lungo le sponde del laghetto. Dopo il successo per l’esordio di ieri sera affidato al famoso Dj e producer Gabry Ponte, al parco di Serravalle ad Empoli è tutto pronto per la seconda serata del Beat Festival, giunto alla sua nona edizione. Stasera sul palco principale sarà invaso dall’amore e dal rap di Villabanks. Oltre al giovane rapper italiano tra le rivelazioni degli ultimissimi anni, si esibiranno anche e la giovane e promettente Ele A, Alecù (stella nascente della musica hip hop che avrà l’onore di aprire il concerto di Villabanks) e Frambo X Scicchi. Oltre ad ascoltare la musica live, quindi sarà possibile gustare del buon cibo in uno dei tanti street food presenti con varie specialità da tutta Italia e bere birra in uno dei vari stand dii birrifici artigianali che porteranno le proprie eccellenze. Numerosi, infine, anche gli espositori di vinili, cd e quanto altro riferito al mondo della musica, ma anche di artigianato.