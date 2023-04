Prevenzione e salvaguardia "Informare la popolazione anziana Unico antidoto contro i truffatori"

La pratica, purtroppo assai diffusa, è fra le più ignobili che si possano architettare: truffe che hanno come vittime privilegiate le persone anziane, che spesso sono più fragili eo meno informate rispetto alle procedure dell’emergenza legate per esempio a incidenti stradali e pratiche assicurative. Una condizione, la fragilità, che le rende più soggette a rimanere vittime di truffatori professionisti o malviventi intenzionati a lucrare sui sentimenti. I dati nazionali in proposito sono allarmanti e riferiscono di un feroce aumento delle denunce e dei casi conclamati di raggiri messi in atto da delinquenti e truffatori di professione. Per venire in soccorso di tutti i cittadini ma, in particolare, della fascia più direttamente a rischio, l’amministrazione comunale montelupina ha organizzato in data odierna un incontro per aiutarli, appunto, a difendersi da truffatori e malintenzionati

L’appuntamento è in programma oggi alle 18 nella sala del consiglio comunale in viale Centofiori a Montelupo Fiorentino (ingresso da piazza Falcone e Borsellino, parcheggio a lato del palazzo comunale) ed è ovviamente aperto a tutti. "Negli ultimi tempi – scrivono dall’amministrazione montelupina – si è assistito a livello nazionale a truffe ai danni di persone soprattutto anziane. Al fine di contrastare tale fenomeno, l’unica soluzione è informare in modo capillare tutti i cittadini". Ed è appunto per questa ragione che l’amministrazione comunale, assieme al comando Stazione dei carabinieri di Montelupo Fiorentino, ha organizzato un incontro informativo a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini e in particolare quelli over 65. Per favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini meno giovani, il Comune si è valso dell’aiuto anche dell’Auser e dello Spi Cgil, preziosi alleati. "La notissima truffa dello specchietto, furti ad anziani che hanno appena ritirato la pensione, richieste di denaro per conto dei figli – scrive Paolo Masetti sindaco di Montelupo – sono solo alcune delle truffe che vengono perpetrate ai danni della popolazione over 65. L’unico vero antidoto è l’informazione e la sensibilizzazione. Per questa ragione ho accolto con favore la proposta del maresciallo Mencarelli e lo ringrazio enormemente per la disponibilità. Auspico che sia una prima iniziativa che organizziamo insieme al fine di informare la nostra cittadinanza".