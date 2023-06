"Pretesto per polemiche Noi siamo antifascisti"

"Abbiamo deciso di non partecipare al voto perché tale atto, che non si è capito bene se poi si trattasse di un ordine del giorno, parlava di fatti del 30 ottobre 2022 e polemizzava col governo di centrodestra". Lo precisa il consigliere leghista Marco Cordone sulla polemica riguardo il gruppo della Lega uscito dalla sala consiliare di Fucecchio al momento del voto sulla mozione presentata dal M5S e appoggiato dal centrosinistra che condannava il raduno di Predappio. "Secondo noi si voleva solo accendere nuove polemiche sul governo – dice Cordone – Perciò non volevamo partecipare al voto ma purtroppo l’attuale regolamento del consiglio comunale non prevede la ‘non partecipazione al voto’ e allora il presidente del consiglio comunale ci ha informato che l’unica possibilità di non partecipare al voto era quella di uscire dalla sala". Il tutto – conclude Cordone che oggi incontrerà i cittadini in piazza XX settembre dalle 8,30 alle 13 – "nella ferma convinzione che apparteniamo a una forza politica antifascista".