Presidio Rozzalupi, ascensori fuori uso, un'odissea per i pazienti

"Ho portato un paziente al presidio del Rozzalupi che ha difficoltà a camminare e deve accedere alla cure ai piani alti, ma tutti e due gli ascensori erano fuori uso e farlo arrivare alla sua destinazione è stata un’odissea". A raccontare lo spiacevole episodio accaduto al presidio empolese è un volontario della Misericordia di Castelfranco che ieri, appunto, ha accompagnato una persona che necessita di cure in via Rozzalupi dove, racconta, ha trovato entrambi gli ascensori fuori uso. "Mi hanno detto – racconta ancora T.C. – che uno è così da tempo e l’altro invece era fermo da ieri. Ho chiesto allora se potevo usare la sedia ’portantina’ per trasportare il paziente che avevo accompagnato, ma non ho potuto utilizzare nemmeno quella perché l’uso, mi hanno spiegato, è possibile solo in caso di incendi ed eventi simili. Ma vi sembra possibile?".