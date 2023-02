Presi gli spiccioli, ma fatti tanti danni: ladri al Consorzio

La refurtiva ammonta a pochi spiccioli dalle macchinette del caffè. I danni invece sono ben più costosi. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, che ha una sede a Baccaiano, nel fondovalle Virginio ha subit un furto. Ignoti sono entrati giorni fa nell’edificio forzando una porta finestra e facendo scattare l’allarme. Prima di scappare, i malviventi sono riusciti a mettersi in tasca le scarse monete lasciate dai dipendenti per il caffè preso il giorno prima.

Più fastidiosa la cosa che riguarda il restauro dei manufatti forzati: si fa presto a salire nell’ordine di alcune centinaia di euro, sfociando nelle migliaia. È stata forzata una finestra in alluminio posta nell’ufficio del piano terra fronte strada, danneggiando il meccanismo di chiusura comandato dalla maniglia; nelle ore immediatamente successive all’effrazione è stata fatta intervenire in via d’urgenza la società cooperativa che esegue per la Bonifica anche riparazione e sostituzione di infissi in alluminio. C’è stato un primo intervento per la messa in sicurezza; ne seguirà uno successivo per rifinire il lavoro. In questa situazione il Consorzio ha valutato anche l’opportunità di procedere con un intervento di "rinforzo" degli infissi apribili posti nei locali del piano terra, con l’obiettivo di rendere più sicura la sede. Intuibile, dunque, che il conto per la sciagurata intrusione salirà almeno un po’. Da qualche tempo la media e bassa valle Pesa è presa di mira dai ladri che non risparmiano nessuno. Tutt nel mirino: abitazioni, uffici e aziende. Di alcune settimane fa la decisione del Comune di Montespertoli si estendere – quando ci saranno i fondi disponibili – la videosorveglianza ai fini di prevenzione anche nelle frazioni. Il testo del provvedimento parla chiaro: mettere argine a furti e vandalismi. Anche se, come precisato dal sindaco Alessio Mugnaini, al momento su questo versante non si è oltre le soglie di emergenza.