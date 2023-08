Preoccupazioni per il Tubone a Fucecchio: soluzione con barriera mobile

C’è preoccupazione fra i sindaci rivieraschi e i frequentatori per quello che potrà succedere quando andrà a regime il nuovo sistema di depurazione delle acque che porterà quelle reflue nella zona del Cuoio e non più in Padule. Si teme soprattutto per il canale del Terzo, la cui portata dovrebbe ridursi drasticamente. Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto antiplastiche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha posto la questione, proponendo anche una soluzione: l’inserimento di una barriera mobile al ponte della Cavallaia in modo da mantenere anche nel periodo estivo una portata adeguata. "In questo modo - ha spiegato-si avrebbe un duplice vantaggio: il primo da un punto di vista ambientale perché grazie anche agli ossigenatori del Consorzio si eviterebbero le morie nel periodo estivo. Vantaggi anche da un punto di vista turistico perché si potrebbe avere un livello di acqua adeguato nei canali per poter usare il barchino". L’ipotesi è stata condivisa anche dal Stefano Pagliara, docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa: "Lo studio che stiamo effettuando sta giungendo più o meno alle stesse conclusioni".

g.g.