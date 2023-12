Preoccupante escalation di furti: "Serve un maggior presidio"

Maggior presidio delle zone critiche. Ecco cosa chiede il sindaco di Montelupo, Paolo Masetti, alle forze dell’ordine dopo l’incremento dell’ultimo periodo delle segnalazioni di furti sul territorio comunale. Diversi i casi in cui malviventi ben organizzati hanno colpito le abitazioni delle frazioni più isolate, ma non solo. "Nelle ultime settimane il numero dei furti ha subito un’impennata e tutto questo sta causando giustamente allarme e preoccupazione fra i nostri cittadini. Non è la prima volta che si verificano furti ma in questo caso è la frequenza e l’organizzazione con cui vengono perpetrati che ci preoccupa, da mettere probabilmente in relazione a bande che non sembrano improvvisate – spiega il sindaco della città della ceramica –. È necessario quindi dare un segnale forte per riportare questa spregevole casistica a numeri che nella nostra Montelupo non sono di solito rilevanti".

"Per tale motivo, pur comprendendo le difficoltà dovute alla carenza di organico, ho contattato il comandante di Compagnia dei Carabinieri Daniele Riva, che ringrazio per la disponibilità, per confrontarmi sul problema e per chiedere un incremento della presenza delle pattuglie sul territorio, in particolare nelle zone collinari – conclude Masetti –. Stiamo valutando anche l’opportunità di posizionamento di ulteriori telecamere, anche se temo che la loro funzione deterrente sia molto limitata, visti i comportamenti sfrontati che i ladri hanno dimostrato".