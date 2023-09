Prenotazione a ostacoli ’Zero Code’ crea disagi: "Io, cardiopatico sono tagliato fuori"

CASTELFIORENTINO

Da quando è entrato in funzione il nuovo sistema di prenotazione on line "Zero Code" per il signor Franco Pistolesi, 71 anni di Castelfiorentino, cardiopatico da trenta anni, sono iniziati i problemi. Il servizio invece di facilitare le procedure ai cittadini, le sta complicando. In particolare è diventato un percorso a ostacoli per chi, come il settantenne castellano, è costretto a sottoporsi spesso a esami ematici perché assume Coumadin. Con il nuovo sistema, infatti, l’utente che deve prenotare una prestazione, dopo aver scelto il presidio (o distretto) dove recarsi per l’esame, deve inserire il codice fiscale, il numero di cellulare e il numero della ricetta elettronica (Nre). Ma per chi come il signor Pistolesi ha una ricetta ripetibile cosa succede? Che il sistema la riconosce una sola volta. Quindi, se l’utente dovrà ripetere gli esami per altre volte, dovrà inserire subito, alla prima prenotazione, tutte le successive date con i relativi orari, fino a un massimo di otto prestazioni.

"Assumo il Coumadin da trenta anni e normalmente devo eseguire gli esami del sangue ogni quindici giorni per tenere sotto controllo il valore dell’Inr – spiega il cittadino – Quando però l’esito degli esami non è buono devo anticipare il prelievo. Considerando la variabilità delle mie esigenze come faccio a sapere con precisione le date delle successive prestazioni? Rimpiango il vecchio servizio ’Tu Passi’ con i totem nei presidi, al quale io e molti altri cittadini eravamo abituati". A punto prelievi di Castelfiorentino Pistolesi è conosciuto e spesso trova supporto e attenzione da parte del personale che lo aiuta a fare gli esami nonostante la tecnologia gli sia avversa, ma per lui è una questione di principio. "Non voglio approfittare della mia patologia per saltare la fila. Il sistema di prenotazione deve semplificare le procedure non ingarbugliarle. Ho notato – aggiunge il cittadino – che sul totem presente al presidio sanitario è apparso un cartello che informa che i ’numeri urgenti’ per il prelievo sono riservati a chi non può prenotare attraverso il sistema Zero Code perché ha la ricetta rossa e per le donne incinte che hanno il libretto di gravidanza cartaceo. Ebbene, perché non viene inserito questo tipo d’accesso facilitato anche a chi come me assume Coumadin?"

Che qualcosa in questo nuovo servizio vada corretto ne è consapevole anche il consigliere regionale e presidente della terza commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale, Enrico Sostegni. "La questione è seria – spiega Sostegni – L’assessorato regionale alla sanità ha già segnalato la questione a Estar che a sua volta si è attivata perché venga eseguito l’aggiornamento del software del nuovo sistema di prenotazione. Ci auguriamo che l’adeguamento venga fatto in temi brevi per risolvere il problema che molti cittadini con ricette ripetibili hanno giustamente sollevato".

Irene Puccioni