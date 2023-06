Prendersi cura dei piccoli Nel nome di Lorenzo

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli ha a disposizione un nuovo macchinario. Nello specifico si tratta di un monitor multiparametrico pediatrico, utile per rilevare i parametri vitali dei bambini che accedono al D.E.A. (Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione). La nuova strumentazione è stata donata dalla famiglia De Luca, grazie alla realizzazione di una raccolta fondi in ricordo del figlio Lorenzo, deceduto circa un anno fa all’età di ventisei anni in un incidente stradale. Lorenzo era un grande amante degli animali e si divertiva a giocare con i bambini i bambini, per questo i genitori hanno deciso di impiegare la cifra raccolta per l’acquisto di uno strumento dedicato ai piccoli pazienti. Insieme alla famiglia De Luca, alla cerimonia di consegna erano presenti Paola Bartalucci, direttore Dea Empoli, Nico Rosi, coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso, Giuseppe Neri della direzione infermieristica di presidio ed alcuni rappresentati del personale sanitario. Un sentito ringraziamento, naturalmente, è arrivato da parte della Direzione sanitaria del presidio San Giuseppe per questa importante donazione.

A strappare Lorenzo De Luca ai suoi cari era stato a giugno 2022 un fatale incidente sulla sr 429, mentre il ragazzo stava tornando da lavoro. De Luca, forse per un colpo di sonno, perse il controllo della propria auto e finì per schiantarsi contro il muro di una casa. Una tragedia che ha gettato nello sconforto una comunità intera, come ha dimostrato l’enorme partecipazione ai funerali che si svolsero proprio all’interno del campo sportivo Biagioli di Santa Maria, quello che Lorenzo aveva calcato per tanti anni. Tanti gli amici che dividevano con lui la passione per il calcio e che anche quest’anno lo ricordano al Torneo dell’Oratorio con una maglia speciale, che per tutti i giocatori riporta il suo nome sulle spalle. Il Santa Maria, società per cui era tesserato, ha tra l’altro recentemente organizzato un torneo a lui intitolato. E adesso, grazie alla generosità della sua famiglia anche il Pronto Soccorso dell’ospedale empolese può avere a disposizione, in sua memoria, un macchinario in più per poter svolgere al meglio il proprio lavoro.