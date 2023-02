Premio ’Taddei’ a Leonardo Ricciarelli

FUCECCHIO

E’ stato il 29enne Leonardo Ricciarelli di Fucecchio a ricevere il “Premio musica Carlo Taddei” istituito dal Rotary Club Fucecchio-Santa Croce Sull’Arno e giunto alla sua quarta edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì scorso a Villa Sonnino di San Miniato. Il vincitore dopo aver ricevuto il riconoscimento ha omaggiato con molti brani il pubblico presente che è rimasto estremamente colpito dalle esecuzioni del giovane musicista che ha espresso il talento che già dall’età di 4 anni i propri Insegnanti avevano intravisto in lui. Leonardo Ricciarelli ha conseguito al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze il diploma di pianoforte principale e la laurea di secondo livello in pianoforte solistico col massimo dei voti e lode, nonché i diplomi di composizione sperimentale e direzione d’orchestra. Ha già fatto esperienza lavorando all’interno del Conservatorio di Firenze. Attualmente è pianista collaboratore all’Accademia Lirica Italiana di Pontedera e nel Coro “Monsignor Cosimo Balducci” di San Miniato. Lavora come insegnante di pianoforte al CFCM di Sovigliana e nella scuola secondaria di I grado. Il Premio Taddei viene attribuito, ogni anno, ad un giovane o meno giovane talento del territorio. Carlo Taddei si distingueva in tanti aspetti artistici, ma la musica era uno dei suoi campi preferiti.