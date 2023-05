Premio scuola Rotary Vince Cecilia Malandrini

È Cecilia Malandrini della classe terza A dell’istituto Leonardo da Vinci a vincere il premio scuola del del Rotary Club di Fucecchio- Santa Croce che quest’anno è giunto alla diciannovesima edizione. Questo il tema sul quale hanno lavorato i ragazzi: "Hai sperimentato le attività didattiche in streaming e si prospetta il metaverso. Quali mutamenti pensi che queste nuove tecniche possano determinare in un adolescente, nella vita di ogni giorno, a livello psicologico, sociale, emotivo...?". Menzionati anche Gabriele Benigni della terza B dell’istituto Leonardo da Vinci e Matilde Ceccarini della terza C dell’Istituto Montanelli Petrarca di Fucecchio. Dopo aver letto il proprio tema, i ragazzi sono stati premiati dal presidente del club, Matteo Beconcini insieme alla presidente della commissione Premio scuola, Claudia Neri e alla presidente della commissione giudicatrice, Lucia Terreni. La vincitrice del premio, assente per un impegno con la scuola, è stata sostituita da un suo compagno. Cecilia riceverà la targa alla prossima conviviale del Rotary, il 12 maggio, e alla scuola della ragazza sarà consegnato l’assegno da mille euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.