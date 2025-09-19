“Premio Pozzale 2025“. Già svelati i vincitori. Stasera spazio ai brani, a dicembre la cerimonia

Nei prossimi mesi, con la biblioteca comunale Renato Fucini e con la collaborazione delle librerie cittadine, il Comitato organizzatore promuoverà iniziative, incontri con gli autori e attività di lettura condivisa, con il supporto anche dei circoli di lettura e delle scuole superiori, per far conoscere più da vicino i libri vincitori. Stiamo parlando della 72esima edizione del Premio Pozzale che proprio stasera vivrà una tappa importante del suo cammino nel 2025: in piazza Madonna della Quiete, nell’ambito della rassegna Piazzetta Live, si terrà una lettura di brani estratti dai libri partecipanti al Premio.

Una realtà, il Premio, dalle radici profonde ed importanti: nasce nel 1948 per volontà della sezione del Partito Comunista della frazione di Pozzale, nell’ambito della festa della stampa comunista. Trova le radici nei valori della Resistenza auspicando l’incontro tra intellettuali e lavoratori, un simbolo della volontà di ripartire socialmente e culturalmente dopo i dolori e la distruzione della Seconda Guerra Mondiale.

Il premio ha un suo comitato organizzatore e una giuria che fin dagli inizi ha visto come componenti intellettuali di grande livello, da Romano Bilenchi e Sibilla Aleramo a Cesare Luporini, da Silvio Guarnieri a Cesare Garboli. Luigi Russo ne ha fatto parte dal 1952. Dopo la sua morte, avvenuta nel ’61, per l’affetto e la partecipazione che il critico aveva dimostrato verso questa istituzione e la sua gente, il Premio viene a lui intitolato: Pozzale-Luigi Russo.

Quest’anno al lavoro c’è stata una giuria, composta da Viola Ardone, Marino Biondi, Francesca Cecchi, Ilaria Gaspari, Carlo Greppi, Cristina Nesi, Francesca Petrizzo, Gaia Tortora e Giorgio Van Straten, che si è riunita per individuare i tre libri vincitori tra i titoli in concorso segnalati, come da regolamento, dai giurati e dai membri del comitato organizzatore.

Uno sguardo ai libro vincitori ed i rispettivi autori. Marzio Mian, "Volga Blues" (Feltrinelli) è un viaggio-reportage lungo i 3.500 chilometri del Volga, dalle sorgenti al Mar Caspio. Un’opera che intreccia racconto autobiografico, reportage giornalistico e riflessione geopolitica sulla Russia contemporanea, attraversata dal conflitto ucraino. Simone Torino, "Macaco" (Einaudi). Ambientato tra giovani valdostani braccianti agricoli, il romanzo racconta con stile asciutto e diretto il lavoro nei campi, la solidarietà, le giornate di libertà e i rapporti di amicizia. Roberta Mori, "Svegliarsi adulti" (Einaudi). Un testo plurale che parla ai giovani. Biografia documentata di Sandro Delmastro, chimico, partigiano e amico fraterno di Primo Levi, caduto giovanissimo sotto i colpi fascisti nel 1944.

Ora conclusi i lavori della giuria, la parola passa adesso alle lettrici e ai lettori: a loro spetta il compito di assegnare la menzione speciale Selezione dei lettori, che sarà consegnata all’autore vincitore in occasione della cerimonia di premiazione. Le cittadine e i cittadini che vogliono votare il proprio libro preferito fra i tre vincitori possono indicare la loro preferenza sul sito web del Premio Pozzale, www.premiopozzale.it. La cerimonia di consegna si terrà sabato 6 dicembre.