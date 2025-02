Premio Contessa Emilia, l'avviso per la donazione delle spille di pregio

Empoli, 10 febbraio 2025 – Ultima settimana di tempo per presentare le candidature per il Premio “Contessa Emilia”, riconoscimento giunto alla quarta edizione ed istituito dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli Valentina Torrini, per valorizzare le storie di donne e le differenze di genere di cui ciascuna è portatrice, oltre che per valorizzare e rafforzare il ruolo della donna nei diversi ambiti della società, sensibilizzando la società sulle potenzialità femminili e sulle relazioni umane e sociali positive messe in atto dalle donne empolesi.

In attesa della premiazione in programma per il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, fino alle 24 di domenica 16 febbraio sarà infatti possibile fare i nomi di donne del presente e del passato di Empoli che si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze nonché per il generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità.

È sufficiente utilizzare l’apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune di Empoli, ognuno potrà presentare al massimo due candidature per ogni categoria e sarà possibile inviare anche la propria autocandidatura, così come potranno essere presentate anche candidature già inoltrate nelle precedenti edizioni. Inoltre è stato è stato pubblicato anche l'avviso pubblico rivolto a gioiellieri e orafi operanti nell'Empolese Valdelsa per realizzare le due spille da conferire alle vincitrici. Spille che dovranno rappresentare l'immagine della Contessa Emilia, figura storica realmente esistita che permise nel 1119 la realizzazione dell'incastellamento di Empoli intorno alla Pieve di Sant'Andrea. La donazione permette così di avere un oggetto di pregio che valorizza l'opera degli artigiani del territorio, verso un premio che punta a nobilitare figure femminili che si siano contraddistinte nel loro operato verso la città di Empoli.

«Il Premio Contessa Emilia vuole essere un’occasione per raccontare storie di donne del passato e del presente che hanno fatto la differenza, con impegno, determinazione, competenza e soprattutto con generosità e altruismo, agendo nell’interesse della loro comunità – sottolinea Maria Cira d’Antuono, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli –. L'auspicio è che arrivino numerose segnalazioni così da rendere il Premio un momento di reale e concreta conoscenza, oltre che di meritato ricordo, di tutte quelle donne che hanno lasciato il segno nella nostra città, contribuendo a renderla una città migliore».