"Prelievi in tilt causa guasto. La Regione risolva i problemi"

"La Regione Toscana risolva e spieghi le cause del blocco del software di accettazione regionale, che sta facendo saltare prelievi e prestazioni sanitarie. Il blocco sta riguardando varie zone del territorio toscano, tra cui anche le aree dell’Asl Toscana Centro come il Fiorentino e l’Empolese Valdelsa". A chiedere la rapida risoluzione di un problema che va avanti da alcuni giorni sono il capogruppo comunale di Forza Italia a Empoli, Simone Campinoti, e il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione. "Il blocco riguarderebbe il software di accettazione, sia per le aziende sanitarie sia per gli ambulatori in convenzione, creando forti disagi – proseguono gli esponenti forzisti – Che cosa ha creato il disservizio, che si sta ripetendo con troppa frequenza negli ultimi mesi?".

"La Regione sta facendo controlli per ripristinare il servizio, che però sta andando avanti da ieri mattina - osservano Stella e Campinoti -. Ci sono cittadini che ci hanno contattato, spiegandoci che non sono riusciti a prenotare la visita prevista. Purtroppo questo software di accettazione ha gravi problemi da mesi,già segnalati, ma fino a oggi nulla è accaduto. Chiediamo alla Regione di intervenire per risolvere in maniera definitiva questi problemi al software, che si stanno ripetendo con troppa frequenza, danneggiando i cittadini". "Dalle nostre verifiche – concludono Campinoti e Stella – risulta anche che questo sistema di accettazione ha gravi problemi da mesi ed è incredibile che alcune telefonate siano state ricevute proprio da operatori dei presidi, che pressati dalla gente, non riuscendo ad avere risposte dalla Regione, chiamano noi per vedere se sappiamo qualcosa". Dopo un inizio mattina con i prelievi saltati per il presunto problema informatico dell’Asl Toscana centro, sembra comunque che nella tarda mattinata di ieri il sistema sia tornato a funzionare.