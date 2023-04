Preghiere, ricordi e cortei E tanti fiori a cippi e lapidi

EMPOLESE VALDELSA

Dai pranzi antifascisti alla merenda partigiana in un "Serravalle Resistente" senza escludere letture, musica e cortei. L’Empolese Valdelsa accoglie il 25 Aprile con eventi che si snoderanno tra piazze e parchi di tutti i comuni. A Empoli, alle 9,45 dopo la messa in suffragio dei caduti nella Guerra di Liberazione nella Collegiata di Sant’Andrea, partirà il corteo con la deposizione delle corone in piazza XXIV Luglio, piazza del Convento a Santa Maria e nella frazione di Fontanella. Alle 13, ai Circoli Arci di Santa Maria e Monterappoli, tutti a tavola con i pranzi antifascisti. Dalle 12 e per tutto il pomeriggio, l’Anpi sarà al parco di Serravalle per la "Merenda Partigiana". Il 78° anniversario della Liberazione si ricorda anche a Castelfiorentino con "Son rose, fioriranno". Da Anna Maria Enriques Agnoletti, a Irma Bandiera, la deposizione di rose e di cartelli si svolgerà in alcune vie intitolate a donne e località che hanno svolto un ruolo importante durante il periodo della Resistenza. Il "pranzo resistente" è al Circolo Puppino, mentre nel pomeriggio da piazza Gramsci prenderà il via il corteo automobilistico per la deposizione delle corone di alloro a cippi e monumenti. Si toccherà il cimitero comunale per poi passare da Petrazzi, Granaiolo e Castelnuovo d’Elsa. Alle 17 con la partecipazione della Filarmonica Verdi, il corteo a piedi per la deposizione di corone di alloro alla lapide di Garibaldi in piazza del Popolo. Per l’intera giornata si potrà visitare la mostra tematica al Ridotto del Teatro del Popolo. L’appuntamento di Fucecchio è alle 10 in piazza Amendola: da qui cori e canti raggiungeranno piazza XX Settembre. Alle 13, pranzo al circolo San Gregorio a Torre. A Vinci c’è la commemorazione a Villa Reghini a precedere l’intitolazione del giardino di via Toti alla memoria di Siro Terreni. Alle 15.30, il ritrovo in Santa Lucia per la commemorazione a Rio al Trebbio e poi alle 17, spazio ai canti antifascisti. A Montelupo Fiorentino si ricordano con uno spettacolo i fratelli Cervi, simbolo della lotta partigiana. Alle 10 si parte dal cimitero dell’Ambrogiana, verso piazza Salvo d’Acquisto fino a raggiungere il piazzale dei Continenti dove si potrà assistere a "Conosci i fratelli Cervi?". Anche l’amministrazione di Cerreto Guidi invita al tour commemorativo: dalle 10,15 alle 12,15 deposizioni di corone d’alloro a Stabbia, Gavena, Bassa e Lazzeretto. Stessa iniziativa a Certaldo dove le celebrazioni inizieranno alle 8 dalla frazione di Fiano. A ruota Santa Messa nella Chiesa di San Tommaso, il corteo da piazza Boccaccio per le vie del centro fino ad arrivare al Sacello ai Caduti e alle tombe dei partigiani.