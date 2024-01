Pre e post scuola, al via da settembre prossimo

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, si rafforza a Montespertoli il servizio pre e post-scuola. Sino al 10 febbraio, sono aperte le iscrizioni scolastiche sulla piattaforma ‘Unica’ per l’anno 2024/2025. Questo momento cruciale richiede di fatto una riflessione attenta da parte dei genitori sull’organizzazione della vita familiare e per i propri figli. La grande novità per l’anno scolastico 2024-2025, in risposta appunto alle crescenti necessità delle famiglie di conciliare lavoro con gli orari scolastici, sono i nuovi servizi di pre e post-scuola che cercano di offrire soluzioni pratiche e vantaggiose per genitori e studenti. "Questa attività rappresenta una risposta concreta e un valido supporto alle famiglie che per esigenze lavorative, abbiano necessità di anticipare o posticipare la permanenza a scuola dei propri figli. Il progetto di pre e post scuola è nato in collaborazione con la dirigente scolastica e si inserisce a pieno titolo nel percorso didattico. Sarà infatti svolto da personale qualificato che garantirà la continuità didattica", dice l’assessore all’istruzione, Daniela Di Lorenzo.

A partire da settembre, il servizio di pre-scuola sarà attivo per le scuole dell’infanzia, con operatori pronti ad accogliere i bambini fin dal primo giorno di lezione, dalle 7,30 all’inizio dell’orario. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 utenti iscritti per ciascun plesso scolastico. La tariffa è distinta in tre fasce di prezzo che variano in base al numero degli iscritti al servizio. Il servizio di post-scuola, destinato sia alle scuole dell’infanzia sia della primaria, sarà operativo con l’inizio dell’orario definitivo e offrirà agli studenti attività ricreative ed educative condotte dagli educatori, tutti i giorni dalle 16 alle 18 e prevede anche la fornitura della merenda. Inoltre, è consentito recuperare i propri figli prima delle 18 per necessità, mantenendo comunque la disponibilità del servizio di post-scuola. In caso di iscrizione in corso di anno scolastico, le domande verranno accolte compatibilmente con l’organizzazione del singolo servizio. La tariffa è distinta in fasce di prezzo che variano in base al numero degli iscritti al servizio. Dal secondo figlio verrà applicato uno sconto del 10 per cento sulla tariffa. Le date di apertura e chiusura delle iscrizioni saranno comunicate sia sul sito ufficiale del Comune di Montespertoli che sul registro elettronico dell’Istituto Comprensivo ‘Don Lorenzo Milani’. Intanto, presso il Comune è possibile ottenere informazioni sulle tariffe. Come si vede, il post-scuola è molto ampio e capace di rispondere a diverse esigenze delle famiglie.

Andrea Ciappi