’Pranzo di Liberazione’ sold out Intanto il Pd attacca La Russa

Un momento di socializzazione per la comunità. Ma è già sold out. Tant’è che le prenotazioni sono sospese, vista la grande partecipazione. Come da tradizione il 25 aprile si tiene il pranzo della Liberazione al circolo Arci di Casenuove a Empoli organizzato dal Partito democratico di Empoli. Al pranzo :– spiega una nota – saranno presenti Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, il senatore Dario Parrini e la sindaca di Empoli Brenda Barnini. L’evento è l’occasione per un attacco profondo alla maggioranza di governo. "Ignazio La Russa continua a calpestare la nostra Costituzione antifascista e prova riscrivere la storia del nostro Paese a suo piacimento, dichiarando falsità sulla Resistenza e riabilitando il fascismo – sottolinea Lorenzo Cei, segretario Pd Empoli – . Negare, come ha fatto qualche giorno fa, il nesso tra Resistenza e Costituzione è vergognoso. L’Italia è antifascista per Costituzione: lo è nei valori di libertà, giustizia sociale ed eguaglianza in antitesi con la dittatura. Dobbiamo fermare questa ondata revisionista della destra".

"Noi ci stiamo preparando alle celebrazioni del 25 Aprile, che rappresentano per la nostra comunità uno dei momenti più importanti ed attesi dell’anno – prosegue Cei – . Vediamoci in piazza, ritroviamoci insieme a celebrare la memoria e l’impegno per i valori della Liberazione. Per dire forte e chiaro che sappiamo da che parte stare. Empoli sa da che parte stare, che a La Russa piaccia o no. Perché chi non festeggia il 25 aprile non è antifascista. Ed esiste un solo contrario dell’antifascismo: il fascismo". Martedì alle 12.30, tra politica e memoria, ci sarà tempo per le specialità offerte dal menù della casa del Popolo di Casenuove.