Pozzale in festa. Mercatino solidale e tanta generosità. Così il cuore si scalda

Sotto l’albero, un dono che potrà salvare delle vite. Natale fa rima con solidarietà al Pozzale. Grazie alla generosità del Lions Club di Empoli, infatti, in occasione delle festività natalizie è stato donato e messo a disposizione un defibrillatore nei giardini della frazione. Alla copertura delle spese per l’istallazione potranno contribuire tutti; l’associazione Paese in Festa organizza a tal proposito un mercatino solidale: il debutto c’è stato ieri e domani si replica. Dalle 16 alle 18 nei locali della sede storica dell’associazione, nata nel ’91 per mettere insieme le due anime della frazione - il circolo Arci e la parrocchia - si potranno fare acquisti benefici.

"La nostra sede si trasformerà per l’occasione in una casa del Natale - racconta il presidente di Paese in Festa, Icaro Tinti (nella foto più piccola a destra) - Un modo per sostenere due cause importanti; da una parte supportare il Lions Club per il defibrillatore e dall’altra dare una mano ai genitori dei bambini della primaria del Pozzale per l’acquisto di materiale scolastico". Ogni anno al Pozzale ci si dà da fare per aiutare chi è in difficoltà, non soltanto a Natale. "Il nostro scopo - spiega Tinti - è da sempre promuovere iniziative di aggregazione, un po’ come era in passato quando la frazione aveva il suo Palio delle Contrade. Le foto e le bandiere colorate, i pozzalesi, ce le hanno ancora appese in casa, tanto è radicato il senso di appartenenza. Quella dei giochi di strada con le sfide tra le cinque contrade è una settimana ancora oggi ricordata con affetto dai pozzalesi delle vecchie generazioni".

Non si esclude un ritorno della manifestazione. Ma intanto, al quarto anno di presidenza, Icaro Tinti insieme ai soci di Paese in Festa, ha le idee chiare sul da farsi. "Dopo la pandemia, l’associazione ha ritrovato nuovo slancio, tra vecchi e nuovi volontari. Abbiamo organizzato i centri estivi, la festa degli aquiloni, coinvolgendo anche la frazione vicina di Casenuove, perché la nostra è un’associazione inclusiva e l’unione per noi da sempre fa la forza. Sono stati un successo il cinema sotto le stelle, la festa di Halloween, gli eventi insieme agli amici di Nik, con cui condividiamo valori e spazi. Ma anche gli aperitivi in collaborazione con il nostro Circolo. Ora tocca al Natale, un’altra occasione per far stare bambini e anziani insieme promuovendo i valori di altruismo e generosità". Tutti invitati, dunque, al mercatino ’A Natale accendi il cuore’.

Ylenia Cecchetti