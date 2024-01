"Poteva succedere a chiunque, non voglio aver paura a uscire di casa"

EMPOLI

Il violento e folle episodio accaduto lunedì scorso nel primo pomeriggio in viale delle Olimpiadi ha scosso i residenti della zona. Un giovane straniero di 27 anni, senza fissa dimora e con disagi psichici, ha prima preso a sassate la vetrata di un locale e poi, senza motivo, ha aggredito con calci e pugni un passante di 58 anni che è finito al pronto soccorso. "Poteva succedere a chiunque, poteva succedere a mia figlia che esce di casa a quell‘ora per andare agli allenamenti, poteva succedere a chi si allena e corre tutti i giorni davanti allo stadio". È lo sfogo disperato di Alessandra, che abita nel quartiere di Serravalle. "Siamo stanchi e tanto arrabbiati – prosegue –. Non siamo tutelati. Nella zona dello stadio viene svolto di tutto dalle partite al Beat festival, al luna park al mercato settimanale. La parte del viale delle Olimpiadi è buia e male illuminata. Per mettere un lampione davanti a casa ho speso sei mesi di email, chiamate e di arrabbiature, alla fine il lampione è stato messo".

Per la cittadina empolese ad Empoli c’è un problema di sicurezza. L’elenco delle situazioni nelle quali si è imbattuta è lungo. "Andiamo a prendere il treno alla stazione e bisogna fare il giro largo perché in piazza Don Minzoni c’è da avere paura di essere aggrediti. Andiamo in centro a prendere un gelato e basta spostarsi in via Lavagnini e si incontrano personaggi che in ciabatte urlano e inveiscono contro chi passa, mentre bevono a sedere sui marciapiedi. Andiamo a prendere un caffè passando dal sottopasso della stazione e veniamo aggrediti. Ma che situazione è questa? – si chiede Alessandra – Io voglio poter camminare e girare in libertà nella mia Empoli senza la paura che ci attanaglia, voglio essere spensierata. Da cittadina empolese da generazioni non mi ritrovo più in questo contesto, ho paura a uscire di casa, e questo non deve succedere. Facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi".