Potenziata la videosorveglianza Pronte nuove telecamere a Stabbia

Sicurezza urbana: il capitolo adesso riguarda Stabbia. Dove verrà rinnovata la videosorveglianza con anche il sistema di lettura delle targhe. Nessun ‘grande fratello’ di orwelliana memoria, ma in caso di reati o problemi legati al traffico sarà più agevole svolgere adeguate indagini. Il Comune di Cerreto Guidi ha proceduto all’affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, della realizzazione del nuovo sistema di lettura targhe e videosorveglianza urbana nella frazione di Stabbia. Spesa di oltre 7mila euro.

Da mesi ormai, l’amministrazione cerretese sta proseguendo nel progetto per il potenziamento della videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Il sindaco Simona Rossetti ha spiegato all’inizio del progetto di voler rafforzare "la prevenzione e il contrasto all’illegalità, ampliando il controllo sul territorio, naturalmente in collaborazione con le forze dell’ordine".

La videosorveglianza - aveva aggiunto - "rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare le attività illegali sia come strumento di indagine che come elemento in grado di fare da deterrente".

A febbraio fu il turno del centro storico attraverso la sostituzione di tre telecamere che si trovano alla rotonda sul lato del Circolo Arci; in Piazza Vittorio Emanuele II e in Piazza Umberto I, nei pressi dell’Ufficio turistico comunale. Ora c’è Stabbia, frazione che oltretutto è anche alle prese con traffico di scorrimento oltre a quello strettamente locale.

Andrea Ciappi