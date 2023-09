Potenziamento Protezione civile Il Centro operativo al municipio Individuate le aree più adatte

Obiettivo: potenziare e far funzionare meglio il Centro Operativo Comunale di Montelupo, e di conseguenza rafforzare il peso specifico della Protezione Civile nel tutelare meglio territorio e cittadini. Con una spesa nell’ordine di alcune decine di migliaia di euro. Base del Coc sarà il rinnovato municipio di viale Cento Fiori. La decisione è stata presa dalla giunta Masetti, che è delegato nazionale Anci (l’associazione dei comuni italiani) della Protezione Civile. In sintesi: alle spalle di questa decisione c’è una filiera di sensibilità ben precisa. Del resto Montelupo è stata teatro di diversi eventi nefasti, dai nubifragi dell’agosto di qualche anno fa che misero a soqquadro anche edifici pubblici come il Palasport al crollo del muro di via Marconi, passando per le esondazioni in anni più lontani. La città della ceramica è infatti alla confluenza di due fiumi dei quali uno, la Pesa, assolutamente imprevedibile (non è un caso che per la prevenzione e la sicurezza idraulica il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno stia investendo fiori di milioni in bassa valle). Poi, è chiaro, la Protezione Civile scende in campo anche per situazioni sovra-comunali e lo si è visto bene con il Covid19.

Nel complesso studio di fattibilità appena approvato, sono state evidenziate per le varie aree del Palazzo Comunale le parti del sistema informatico, telefonico ed elettrico che formeranno la dotazione strutturale per la ri-funzionalizzazione del Centro Operativo Comunale. In certi casi, è quanto mai prezioso il flusso di informazioni in entrata ed uscita. In particolare, - si spiega nella relazione del progetto - la sala giunta e quella del consiglio, poste al primo piano, saranno all’occorrenza concepite ed impiegate come aree di stazionamento e lavoro per il personale coinvolto nelle funzioni del Coc e della strumentazione operativa. La sala server al secondo piano "sarà il cuore dei dati e delle applicazioni informatiche di riferimento". In altri piani si trovano i dispositivi di output di cui si prevede la continuità operativa. La connessione internet avrà una doppia opzione di uscita, la continuità elettrica sarà garantita dal gruppo di continuità centralizzato posto nella sala Ced al secondo piano (già esistente) e da un gruppo elettrogeno a monte di questo (in progetto). Una ri-funzionalizzazione da elaborare in tempi ragionevolmente brevi.

Andrea Ciappi