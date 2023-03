Posto per un tirocinante all’ufficio anagrafe

Un’importante opportunità formativa per i giovani, Il Comune di Fucecchio intende attivare un tirocinio formativo ai Servizi demografici per supporto al personale nello svolgimento delle funzioni anagrafiche, elettorali e di stato civile, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. L’offerta è rivolta a persone laureate da meno di 24 mesi. Sui cerca quindi un tirocinante che avrà come sede di lavoro il municipio. Ecco le caratteristiche dell’offerta. Si tratterà di un tirocinio full time di 32 ore settimanali, da effettuarsi durante la mattina dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi di martedì e di giovedì. La durata sarà di 8 mesi a partire dalla metà del mese di aprile con valutazione della possibilità di proroga. Come titolo di studio è richiesta la laurea conseguita da meno di 24 mesi. Sono necessarie competenze informatiche e in particolare il buon utilizzo dei pacchetti Office e Open Office, Internet e posta elettronica. E’ previsto un rimborso di 500 mensili. Chi è in possesso dei requisiti richiesti, può inviare il proprio curriculum all’indirizzo [email protected] entro il 15 marzo indicando il codice 7937.