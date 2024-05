Posti per farmacisti. Indetta una selezione

E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, di farmacisti collaboratori. I soggetti aderenti alla rete contratto Farm@rete (Azienda Speciale Farmacie del Comune di San Miniato, Civitas Montopoli, Fucecchio Servizi, Santa Croce Pubblici Servizi) potranno attingere dalla graduatoria in base all’ordine di priorità della richiesta effettuata in sede di Comitato di gestione. I soggetti aderenti alla rete contratto Farm@rete ricercano profili di farmacisti collaboratori da inserire nelle proprie strutture. La graduatoria ha validità di 2 anni dalla data di approvazione da parte dell’Azienda Speciale Farmacie, in qualità di soggetto capofila e potrà essere utilizzata, sulla base delle esigenze aziendali dei soggetti aderenti alla rete contratto Farm@rete: per assunzioni a tempo indeterminato, sia pieno che parziale; per assunzioni a tempo determinato, sia pieno che parziale. Per partecipare è necessario inviare la domanda per pec all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le 23.59 del giorno 6 giugno.