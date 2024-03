Posti in Unicoop. Ecco il ’career tour’

Al via il primo ’career tour’ di Unicoop Firenze, che ricerca allievi capireparto in tutta la Toscana. Nel corrente mese di marzo le giornate dedicate alla selezione coinvolgeranno le province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Lucca, mentre nel mese di aprile Unicoop Firenze sarà presente nelle province di Arezzo e Siena. Coloro che verranno inseriti come allievi capireparto prenderanno parte, si legge sul sito di Unicoop, a un percorso di crescita, articolato tra affiancamento sul campo e formazione d’aula, allo scopo di sviluppare e far crescere le competenze necessarie a ricoprire il ruolo. Gli interessati possono inviare la candidatura su Linkedin o tramite la pagina la sezione ’lavora con noi’ di coopfirenze.it. Il termine per le candidature è il 21 aprile, ma la cooperativa della gdo consiglia di inviare il curriculum prima possibile. Se sarà ritenuto adeguato alle esigenze della cooperativa, seguirà un primo contatto telefonico con il quale il candidato sarà invitato a prendere parte alla giornata di selezione che si svolgerà nei punti vendita e durante la quale assisterà a un approfondimento sul percorso e sulle prospettive di crescita offerte. A seguire, il candidato prenderà parte a una prova di gruppo, seguita da un colloquio individuale con i referenti dell’ufficio selezione. Alla pagina unicoopfirenze.altamiraweb.com è possibile consultare le altre posizioni aperte di Unicoop Firenze. Tra queste segnaliamo la ricerca di addetto alle vendite per la zona di Firenze sud e un controller per la sede di Scandicci.