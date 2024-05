Post alluvione, al via l’intervento alla sede della Pubblica Assistenza

Un cantiere che avrà l’obiettivo di ristrutturare l’immobile danneggiato dall’alluvione dello scorso novembre, rendendolo di nuovo pienamente funzionale e chiudendo così una ferita idealmente apertasi da qualche mese. È quel che interesserà nei prossimi giorni (nella migliore delle ipotesu) l’edificio ex-Cookson, per un’operazione da poco meno di 17mila euro che il Comune di Montelupo ha affidato proprio lo scorso venerdì. Stando a quanto fatto sapere dall’amministrazione, si tratta del complesso di via Caverni che ospita attualmente sia la segreteria didattica dell’istituto comprensivo Baccio da Montelupo che la sede della Pubblica Assistenza.

Per un intervento non particolarmente invasivo, ma che si è reso necessario per riparare i danni e rendere più sicuro l’edificio: nel documento con cui l’ente ha affidato le operazioni alla ditta edile che se ne occuperà, si fa presente che gli eventi atmosferici del 2 novembre scorso "hanno provocato infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture dell’edificio ex-Cookson, dove sono state riscontrate diverse criticità e danneggiamenti che hanno riguardato sia il pianterreno che il primo piano dello stabile". Gli operai saranno quindi al lavoro nel corso delle prossime settimane per risanare le pareti del piano terra e del primo piano rovinate dall’acqua a seguito del violento acquazzone, in primis. Saranno poi impegnati nella sostituzione dei pannelli in cartongesso "ormai bagnati e pericolosi", dei pannelli luce a led non più funzionanti, e del fancoil a soffitto non funzionante.

L’ultima novità riguarda infine la segreteria dell’istituto comprensivo, che dovrebbe essere spostata in via definitiva in un altro sito da ufficializzare a stretto giro di posta. E ora che l’incarico è stato ufficializzato, i lavori dovrebbero quindi entrare nel vivo a breve.

G.F.