Porte aperte alla mensa della Misericordia "In menù lasagne e tacchino per 35 persone"

EMPOLI

Pasqua per tutti, anche e soprattutto per chi ha bisogno. In tavola anche quest’anno è servita la solidarietà. Non conoscono pause i volontari della Misericordia di Empoli che anche oggi si mettono a disposizione dei più fragili. Sono ai fornelli da giorni, tra impegno, passione e dedizione. Alla mensa Emmaus di via XI Febbraio la macchina si è messa in moto già da venerdì con l’obiettivo di far trovare il pasto pronto e caldo per il pranzo di Pasqua a chi vive in una condizione economica di disagio e difficoltà. Il menù guarda alla tradizione e alla cucina toscana: lasagne al ragù come primo piatto e tacchino come seconda portata. "Sono una decina i volontari impegnati nel servizio in un giorno così particolare – ci raccontano dalla cucina del Centro Emmaus della Misericordia – Oggi siamo aperti e abbiamo preso circa 35 prenotazioni".

Qualcuno passerà a ritirare il suo pasto caldo da asporto, agli altri invece sarà consegnato a domicilio come ogni giorno.

Da quando è stato aperto l’Emporio Solidale infatti, complice anche l’emergenza sanitaria da Covid, non viene più allestita la classica tavolata. Tutto pronto, dunque, con un trend che si conferma in linea con quello degli ultimi due anni per il numero di pasti offerti. "Nel mese di marzo ne abbiamo distribuiti 2200. Era ancora aperta l’emergenza freddo, a cui erano destinati circa 25 pasti quotidiani". Soddisfatto anche il Governatore della Misericordia, l’avvocato Pierluigi Ciari.

"Sarà un pranzo informale – dichiara Ciari – che non dovrebbe far rumore. Certe azioni sono potenti perchè fatte in silenzio. Sono gesti – e pasti – di sostanza, segno che la Misericordia c’è per chi ha bisogno. Lo facciamo perché è bello, è il nostro modo per dare senso alla festa. Ci siamo e soccorriamo dove c’è necessità. E purtroppo questa necessità di assistenza non diminuisce. Nemmeno nei giorni legati alle festività".

Y.C.