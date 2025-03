Porte aperte ai nidi d’infanzia. Incontri rivolti alle famiglie

Nidi aperti per le famiglie in vista delle iscrizioni. Domani, alle 17.30, è previsto un incontro on line con la coordinatrice pedagogica del Comune Elisa Bertelli (https://forms.gle/njh8isZ56CvnrdEB7), che presenterà i servizi educativi per l’infanzia di Empoli, il progetto pedagogico e educativo che caratterizza l’offerta dei servizi e le modalità di iscrizione per l’anno educativo 2025-2026. Le famiglie potranno visitare i servizi educativi, accompagnati dalle educatrici, avere informazioni sull’organizzazione della giornata al nido, sulle attività e proposte educative. Gli open day sono in programma lunedì 31 marzo dalle 17.30 alle 19, sabato 5 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì 14 aprile dalle 17.30 alle 19. In queste occasioni, le famiglie potranno visitare i nidi d’infanzia ‘La casa dei canguri’ (via Garigliano 17/19, tel. 0571 757614), ‘Piccolo Mondo’ (via Val Gardena, tel. 0571 757612), ‘Stacciaburatta’ (via Righi, tel. 0571 757613), ‘Trovamici’ (Largo della Resistenza 2, Empoli, tel. 0571 757611), Melograno (al momento nella sede provvisoria di via Leopardi, tel. 0571 757615) e il Centro Zerosei (via Cherubini, 40, tel. 0571 757617).