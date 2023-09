Popolazione, vent’anni di crescita . Ora ci sono 3mila residenti in più. Con nuovi servizi e infrastrutture

Un paese calamita, Montelupo: da oltre 11mila abitanti a più di 14mila nell’ultimo ventennio (2002-2022). Un bel balzo, evidenziato dal documento unico di programmazione proiettato sino al 2026 appena elaborato dal Comune, strumento per il bilancio e le politiche locali. Spiccano alcuni dati: tanti giovani e giovanissimi, anche tanti anziani. E’ una tendenza che già si era affacciata anni fa. Ciò spiega ad esempio i frequenti focus sulla scuola a cominciare dal 2008 ad oggi: a quell’epoca si cominciò a progettare la nuova scuola del parco avendo visto che a Montelupo stavano approdando molte giovani coppie. Oggi quell’enorme investimento sta giungendo a dama anche con l’apertura del plesso dell’infanzia. Ma gli interventi hanno riguardato anche altre scuole, ed hanno riguardato il sistema dell’edilizia, basti pensare a piazza Unione Europea e ai suoi dintorni, e più di recente alla Ex Lux alla Torre di cui si è tornati a parlare nei giorni scorsi, e nel prossimo domani anche alla Ex Fanciullacci.

Cosa ha portato a Montelupo così tante famiglie? Non solo ‘attaccamento’ locale. Ve ne sono approdate tante da Firenze, San Casciano, altri posti limitrofi. I motivi dunque: facilità di trasporti e spostamenti e servizi abbastanza a portata di mano come in una città, ma con la qualità di vita di una cittadina, molto a misura d’uomo. Disponibilità di lavoro forse superiore rispetto ad altre zone. Almeno nel passato, probabilmente anche prezzi in generale più vantaggiosi. Un insieme di cose che ha condotto a questa crescita e che è stato costantemente monitorato dalla giunta Masetti e dagli esecutivi che l’avevano preceduta. Dopo la scuola, lo sport, altro capitolo che ha registrato ingenti investimenti: la zona di via Marconi, in rifacimento quella di via Landini, gli interventi a Camaioni e Fibbiana, il gran numero di chilometri di piste ciclabili (quasi 12 in paese) che di per sé risponde anche ad una gloriosa tradizione storica locale in questa disciplina sportiva. Certo, la situazione internazionale - e il documento lo rileva - non è affatto rosea ed il rischio recessione non è da scartare. Le crisi si sono susseguite, da quella dei primi anni Novanta sino a quella post-11 Settembre 2001, sino a quella del 2008 (finanziaria) per arrivare al Covid19 e al conflitto russo-ucraino. Forse però qui la gente ha trovato più risposte.

Andrea Ciappi