Ponzano, il calvario del sottovia. Chiuso al traffico da nove mesi. Ma a marzo è attesa la svolta

Era metà maggio dello scorso anno quando un camion andò a urtare una trave nel sottovia della FiPiLi, nella zona di Ponzano. Da allora è iniziato un maxi intervento per mettere in sicurezza la strada di grande comunicazione con conseguente chiusura di una corsia di marcia in direzione Firenze per un lungo periodo.

Dopo una complessa puntellatura in elementi di acciaio, a fine luglio dello scorso anno la corsia è stata riaperta. Ma a distanza di quasi nove mesi dall’incidente, i disagi per i residenti della frazione di Ponzano non sono ancora finiti.

L’accesso al sottopasso infatti è ancora chiuso e per tornare a casa alcuni abitanti si trovano costretti ad aggirare il cantiere passando con l’auto dal parcheggio, salendo e scendendo dal marciapiede. Alcuni residenti segnalano anche il problema dei mezzi di soccorso per i quali il percorso sul marciapiede non è affatto semplice. Senza contare il problema dell’altezza che impedirebbe il passaggio agevole per un mezzo dei pompieri. Lo stesso vale per i camion dell’immondizia per i quali è stato necessario spostare la campana del vetro in modo che possa essere svuotata.

Al momento il cantiere sembra in stallo, ma per gli abitanti ci sono buone notizie: dalla Città Metropolitana di Firenze si apprende che i lavori dovrebbero iniziare nei primi giorni di marzo. Il progetto di ripristino è stato consegnato da Avr a inizio dicembre e questi mesi sono serviti per la fase di approvvigionamento dei materiali. Dalla Metrocittà si apprende inoltre che nel caso specifico i tempi di ripristino si sono dilungati a causa della complessità della progettazione: l’intervento va infatti eseguito con la FiPiLi aperta a quattro corsie per non creare intoppi al traffico.