Pontormo: notizie in onda Libri, social e podcast Ecco l’educazione digitale

EMPOLI

Le porte del liceo scientifico il Pontormo si aprono all’esterno. Un dialogo tra dentro e fuori, di cui si fa portavoce la ’Redazione del Pontormo’, gruppo di ragazzi che si impegna a raccontare quanto avviene in aula. Dopo aver partecipato al progetto ’Orme Academy’ nel 2022, in collaborazione con Orme Radio, progetto di educazione civica con laboratori di produzione radiofonica e dirette live, è stato deciso di fondare una redazione che porta la firma del liceo empolese. "Lo scorso anno ci era stato proposto di seguire i social della scuola – dice Elena Gottardini – Abbiamo portato avanti questa iniziativa integrandola con interviste, speciali sugli eventi che si tengono a scuola, il tg radiofonico su Spotify… cercando di coinvolgere gli studenti". Quella creata è una redazione a tutto tondo: c’è chi si occupa di fare interviste, chi registra i podcast, chi segue la parte foto e video, chi gestisce i social network e chi la postproduzione. A capitanare la squadra il professore Alessio Vignali, spalleggiato da Marco Politano di Orme Radio. Il tempo dedicato alla redazione rientra nelle ore di Ptco, percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Un modo di fare scuola alternativo, avviando un’educazione digitale, per un uso consapevole dei social e degli strumenti online. Educazione, rispetto, consapevolezza, aiuto, collaborazione, sono alcuni delle regole che i ragazzi hanno fissato nel "giuramento" fatto all’inizio di questa avventura.

"Prendere parte al progetto mi ha spinto a responsabilizzarmi – dice Debora Salvestrini – Fare parte di un gruppo significa prendersi la responsabilità di fare il proprio lavoro e farlo perfettamente affinchè il meccanismo funzioni bene". "Non sempre è facile accettare il confronto, soprattutto quando si è abituati a lavorare individualmente – aggiunge Giulia Marioncini - ho imparato ad ascoltare e prendere in considerazione i vari punti di vista, accettare compromessi per portare a termine il lavoro". In un mondo inondato da informazioni, riuscire a selezionare e comunicare quelle corrette non sempre è facile. "E’ difficile rimanere focalizzati e concentrarsi sulle priorità – spiega Pietro Bolognesi – Delle volte idee e informazioni, sono troppe. Abbiamo la responsabilità di quello che pubblichiamo sui nostri canali". "Da quando esiste la redazione i followers della scuola sono aumentati – spiega Sofia Taccardi – E’ una vetrina per l’istituto, che si fa conoscere. Per questo abbiamo creato diverse rubriche, tra cui #humansofPontormo, dove diamo spazio alle figure che compongono la scuola. Vorremmo anche creare delle video-interviste con i professori". Oltre a far conoscere l’istituto all’esterno, si va a rafforzare all’interno. "Anche la redazione stessa è composta da ragazzi di vari indirizzi e classi diverse – dice Elena Gottardini - Un modo per unire tutti gli animi del Pontormo".

Costanza Ciappi