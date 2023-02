Ponte sull’Orme senza pace "Giunti troppo rumorosi"

La premessa è d’obbligo. "Non intendiamo fare polemica. Siamo grati per i lavori svolti. Ma da cittadini ci sembra doveroso segnalare". Non nasce come una protesta, ma come un invito a verificare e intervenire in modo tempestivo. A raccontare i disagi vissuti giorno e notte da un quartiere intero è una cittadina empolese. La zona interessata è quella del nuovo ponte sull’Orme. Il motivo? L’inquinamento acustico. "Abbiamo inviato all’Urp del Comune di Empoli una trentina di segnalazioni - afferma Elena Mostardini, residente nella frazione di Pontorme - Qui la situazione è invivibile, soprattutto di notte. Abbiamo richiesto, insieme ad altri residenti, un intervento sulla rumorosità dei giunti di dilatazione del ponte. Abbiamo ricevuto risposte gentili; si sono detti tutti preoccupati per il fatto. Ora aspettiamo che ci si impegni a risolvere il disagio".

Traffico, file e caos: il ponte sulla Tosco Romagnola è stato inaugurato il 31 gennaio scorso. Le nuove travi d’acciaio sono tornate a ’traghettare’ il traffico dopo sei mesi d’attesa. Uno degli snodi stradali principali di Empoli ha riaperto alla circolazione mettendo fine, di fatto, ai disagi degli empolesi costretti a lunghi giri per uscire dalla città. Ora però la questione è un’altra. "Il ponte - tiene a precisare Mostardini - è stato inaugurato nei tempi previsti. I lavori sono stati svolti correttamente, a norma e in linea con la specifica tipologia di manufatto. Tutto vero. Noi che viviamo vicino alla struttura però dobbiamo sopportare una fastidiosissima, intermittente, discontinua ma ripetuta e costante emissione di rumore generata dai giunti di dilatazione. Un rumore forte e insopportabile che si sprigiona ogni volta che passa un mezzo. Visto il traffico e considerando che ogni macchina provoca due forti emissioni rumorose per ogni giunto attraversato, il disagio causato a chi abita negli edifici vicini, ma anche ai passanti che frequentano i negozi della zona, è davvero eccessivo". Provare per credere. "Invitiamo a toccare con mano - dicono i cittadini - A sostare nella zona di notte, quando i suoni sembrano amplificati e la gente vorrebbe dormire. C’è solo da immaginarsi il fastidio in estate con le finestre aperte". La richiesta, insomma, è di metterci una pezza prendendo a modello strutture vicine, "come il ponte di Sovigliana, ad esempio, che essendo più grande ha i giunti di dilatazione sotto il manto di asfalto". Si chiede una soluzione più idonea a un contesto cittadino densamente abitato e frequentato. "Qualcosa che sia a norma ma che consenta allo stesso tempo una migliore vivibilità e un benessere acustico".

Ylenia Cecchetti