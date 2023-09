"Ponte sull'Arno tra Capraia e Limite: nessuno stop"

La notizia è circolata proprio in questi giorni ma puntuale arriva la smentita delle amministrazioni comunali: "Nessuna chiusura immediata per il ponte sull’Arno che collega Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino". L’allarme, dunque, pare scongiurato. A confermarlo sono i Comuni di Capraia e Limite e Montelupo che intervengono per fare chiarezza sulla questione. L’ipotesi secondo la quale a fine settembre il ponte sulla strada provinciale 106 avrebbe chiuso per lavori di ristrutturazione, sembra lontana. "L’opera è attesa da anni ed è ovvio che aspettiamo un percorso che possa portare alla sua completa riqualificazione ma, come ribadito anche da Città Metropolitana – dicono i sindaci Alessandro Giunti (nella foto) e Paolo Masetti – le condizioni attuali dei piloni, come documentato in sede di ispezione e di rilievo del ponte, non sono tali da richiedere un intervento urgente di consolidamento. Il progetto per il consolidamento delle pile, che comprende la completa sostituzione dell’impalcato, procede verso la cantierizzazione ma al momento non sono state individuate le tempistiche dell’intervento". La priorità resta quella di mettere in sicurezza soprattutto il passaggio dei pedoni e migliorare l’infrastruttura. All’indomani della prima riunione del Comitato Ponte, formato da cittadini preoccupati, la puntualizzazione delle due amministrazioni comunali. "I lavori si faranno, siamo nella fase progettuale, ma ancora non ci sono date e scadenze. Il nostro impegno sarà quello di recare meno disagi possibili ai cittadini e appena avremo una tempistica certa faremo anche incontri con i residenti e ne daremo opportuna comunicazione. Oggi però queste date non ci sono. Veicolare notizie false genera solo allarmismo, confusione e polemica".