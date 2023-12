Ponte per Capraia, ok al progetto. Via libera all’iter per gli espropri

Era l’ora, si sospira da più parti. Prende il via la maxi operazione di rifacimento del ponte sull’Arno tra Montelupo e Capraia Fiorentina. Il consiglio comunale di Montelupo, con larga maggioranza (una astensione), ha ratificato il progetto della Città Metropolitana, ha adottato la variante al regolamento urbanistico e ha dato (con la dichiarazione di pubblica utilità) il via libera all’iter degli espropri dei terreni necessari al cantiere. Certo, non significa che quest’ultimo cominci subito. Ci sono tempi tecnici da rispettare. Intanto, però, si inizia a mettere in piedi l’operazione di cui si parla da oltre un decennio.

Oggi il ponte mostra ormai la corda. Percorrere a piedi gli stretti e malmessi marciapiedi ai lati della carreggiata spesso significa mettersi a forte rischio per la sicurezza. Quello che sarà il ’nuovo’ ponte prevede un robusto restauro dei manufatti attualmente esistenti sul fiume e un allargamento della sede, dove ospitare anche la pista ciclabile e pedonale. Come corollario, avremo anche un allargamento della rete delle piste ciclabili di raccordo tra quella urbana di Montelupo e quella extraurbana, poiché in uscita dalla città della ceramica ci si collegherà con la pista che a fianco della Sp 106 arriva fino a Limite sull’Arno. L’opera, come si diceva, è attesa da tempo. Attorno agli anni 2008 e 2009 era stata ipotizzata la costruzione di una passerella parallela al ponte, tra piazza Dori e il vasto parcheggio scambiatore sull’altro lato (anche questo in fase di ampliamento).

L’ipotesi venne poi abbandonata poiché ritenuta troppo costosa, laddove avrebbe anche lasciato l’attuale ponte nelle condizioni non certo ottimali che vediamo a oggi. Ponte che, invece, ha ormai bisogno di un concreto restyling. In aula, è stato rilevato che l’opera pubblica non sarebbe risultata conforme alle previsioni urbanistiche dei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite; da ciò è scaturita la neceRssità di predisporre l’apposita variante semplificata ai regolamenti urbanistici, variante approvata e appunto finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Analogo passaggio avviene nel consiglio di Capraia e Limite.

