Ponte di Camaioni, via ai lavori. Cantiere previsto per due anni

Montelupo Fiorentino (Firenze), 14 maggio 2023 - Il ponte sull’Arno che collega Camaioni ad Artimino è un’infrstruttura cruciale per ’tagliare’ i nodi del traffico di Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, o della Fi-Pi-Li e delle autostrade. Oppure per evitare anche la tortuosa strada del San Baronto almeno per raggiungere determinate località oltre il Montalbano e viceversa. Ponte che necessita di manutenzione straordinaria, i cui lavori sono ormai ai nastri di partenza. Lunedì 29 maggio comincerà infatti l’occupazione dei terreni necessari allo svolgimento dell’intervento, per il quale al momento non si fa cenno a restrizioni alla viabilità, sebbene tuttavia la durata prevista di questa occupazione è di due anni. Si tratta quindi di un cantiere importante se non fondamentale per un ponte assai delicato la cui realizzazione risale ai primi anni Settanta. La carreggiata è stretta, ma il ponte, come già accennato, è vitale per i collegamenti tra l’Empolese ed il Pratese. Il 29 maggio, le operazioni avranno inizio alle 9.30 con la redazione degli stati di consistenza e dei verbali d’immissione in possesso e si protrarranno fino al loro compimento. Saranno sul posto tecnici autorizzati. Lo scorso autunno, quanto al piano di ristrutturazione del ponte, c’era stato il disco verde della Conferenza dei Servizi, con anche l’approvazione del progetto definitivo.

Progetto che prevede una spesa di 375mila euro, di cui 330mila disponibili da fondi del ‘Pnrr’, altri 45mila a carico dei Comuni di Montelupo, Carmignano e Capraia e Limite, che ‘insistono’ sulla zona del ponte. Dagli anni Settanta vige difatti l’accordo tra i Comuni che devono curare l’infrastruttura, molto importante per tanti pendolari e non solo. Conducendo ad Artimino e ai suoi monumenti quali la Villa Medicea dei ’cento camini’ e la Pieve di San Leonardo, assume infatti anche una notevole rilevanza turistica. Che vi siano necessità di intervento lo si rileva anche dalle prese di posizione sui social degli abitanti di questa zona. Traendo spunto dalla situazione di Camaioni, sarebbe richiesto anche un cambio di passo per il restyling del ponte di Capraia (se ne parla orami da un decennio) e la costruzione ex-novo di quello tra Fibbiana e Limite sull’Arno. Insomma, l’estate alle porte dirà molto su questi cantieri strategici.