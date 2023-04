Polo scolastico Ok al progetto definitivo

Nuove scuole, un altro passo avanti: la giunta di Montespertoli ha approvato il progetto definitivo del primo stralcio funzionale dei lavori di realizzazione del Nuovo Polo Scolastico, trattandosi delle opere di urbanizzazione. Primo stralcio che avrà un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro. L’inizio sarà questo, secondo la tabella di marcia: dopo l’urbanizzazione, vedrà la luce il Polo 0-6, il cui piano è stato accuratamente studiato in questi ultimi - di certo non facili per l’emergenza Covid - anni in una sorta di sistema tra Comune, famiglie ed Istituto scolastico.

Il progetto - è stato spiegato durante la presentazione lo scorso gennaio da parte della giunta Mugnaini - integrerà il nido e la scuola dell’infanzia "con ambienti accoglienti e inclusivi". Montespertoli ha ricevuto il contributo pari a 4,6 milioni di euro, messi a disposizione dal ‘Pnrr’. È stato quindi avviato un percorso di co-progettazione con gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, la dirigente scolastica, i responsabili dell’Ufficio Lavori Pubblici. Quelle che saranno le nuove aule, di circa 65 metri quadrati l’una, accoglieranno 180 bambini della scuola dell’infanzia, che sostituirà l’odierna "Don Lorenzo Milani", e 60 bambini per il nido per un totale di oltre 2000 mila metri quadri di spazi scolastici. Poi sarà il turno della primaria, ma in un’operazione complessa come questa bisogna procedere per gradi.

