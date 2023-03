Polo scolastico di via Sanzio: rallenta il cantiere per il cambio d’appalto

EMPOLI

Ci sono almeno un paio di notizie, una buona e un’altra meno, che riguardano le scuole empolesi. Quella che sicuramente non farà piacere a genitori e studenti è che al momento l’iter per la realizzazione del nuovo polo scolastico di via Sanzio, un cantiere da circa 7 milioni di euro, è fermo. Il nuovo edificio, che consentirà di risolvere numerosi problemi di spazi all’interno dei plessi attualmente esistenti, è un cantiere aperto della Città Metropolitana, ente competente per questo tipo di interventi. Il problema è che i lavori al momento risultano bloccati perché la ditta che aveva vinto l’appalto ha avuto delle difficoltà e si è dovuta quindi tirare indietro. Intoppi che capitano spesso quando si parla di lavori pubblici, ma che in ogni caso concorrono al rallentamento dell’iter.

Attualmente è in corso la procedura per affidare alla ditta seconda arrivata alla gara l’incarico, in modo tale da riprendere i lavori: la costruzione del nuovo edificio porterà con sé nuove aule, una palestra e il rafforzamento di un polo che non si fermerà lì. Nei prossimi mesi – ed è questa la buona notizia – la giunta Barnini porterà infatti in consiglio comunale una variante urbanistica propedeutica alla realizzazione di un ulteriore edificio: potrebbe essere la nuova sede del liceo Artistico, oggi ospitato in una situazione complessa in un immobile in affitto. Non dimentichiamoci che proprio gli studenti dell’Artistico, nei mesi scorsi, avevano inscenato numerose proteste per portare alla luce le condizioni di difficoltà e degrado nelle quali versa la propria scuola.

"Questo rafforzamento dell’offerta scolastica – ha spiegato la stessa Barnini in un incontro coi cittadini di Santa Maria – deve portarsi dietro chiaramente interventi infrastrutturali, penso all’allargamento del sottopasso di via Bonistallo, inserito fra le opere legate al raddoppio ferroviario della linea Empoli-Granaiolo".