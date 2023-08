Polo sanitario in via Alfieri "Ecco la nuova struttura"

Le novità che riguardano il futuro socio economico del comune vinciano non si esauriscono con l’ampliamento industriale previsto a Spicchio e con la costruzione del parcheggio nell’area di Toiano. Nei prossimi giorni, per l’amministrazione vinciana c’è in calendario un altro provvedimento che è destinato ad avere forti riflessi sullo sviluppo della città.

Si tratta della riadozione, la prima è avvenuta nel dicembre 2022, di una variante urbanistica che è dedicata alla realizzazione di un polo socio sanitario in via Alfieri, un’area adiacente alla casa di cura Leonardo da Vinci.

La previsione è di realizzare in quest’area una struttura polifunzionale ’ad alta intensità sanitaria’ che sia specializzata non solo nell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti, ma anche nella cura e nella riabilitazione di soggetti che sono portatori di varie patologie. Si tratta, quindi, di due strutture affiancate che avranno una capacità di 80 posti letto ciascuna.

"Ci sono importanti opere pubbliche da realizzare – ha specificato il sindaco Giuseppe Torchia – che saranno a carico del privato e che si sostanzieranno nella realizzazione della strada di accesso, di parcheggi pubblici, di marciapiedi che permetteranno l’utilizzo anche da via Grocco delle aree di sosta, oltre alla realizzazione di un’area verde".

Un intervento che si annuncia importante e che avrà ricadute anche economiche. "Una volta a regime – spiega ancora il primo cittadino – sono previsti 120 nuovi posti di lavoro. Il progetto permetterà di completare un polo sanitario che per la sua vicinanza al centro cittadino potrà essere fruito dalla comunità e integrarsi con gli altri servizi sanitari pubblici".

Fran.Ca.