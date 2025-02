Polo della salute, lavori terminati: "La Casa di Comunità è pronta"

I lavori per quel che riguarda l’ "edificio A", gestito da Asl Toscana Centro e che ospiterà la nuova Casa di Comunità, sono praticamente completati: a partire dal marzo prossimo dovrebbe iniziare il trasferimento progressivo nella nuova sede degli ambulatori e dei servizi, per un percorso da concludere indicativamente entro l’estate. E’ il punto sul maxi-cantiere del "Polo della Salute di Montespertoli", che sta procedendo a pieno ritmo. Dopo il sopralluogo effettuato da tutti i consiglieri comunali nei primissimi giorni dello scorso mese, qualche giorno fa il sindaco Alessio Mugnaini è tornato di nuovo a visitare il cantiere. Stavolta era insieme ai sindacalisti della Spi Cgil, perché l’edificio sarà intitolato all’ex-sindaco di Montespertoli e sindacalista Aurelio Giomi.

"L’edificio che ospiterà l’Asl è stato completato, stiamo procedendo con gli ultimi interventi sull’edificio che ospiterà il servizio di 118 e gli ambulatori specialistici – ha commentato il vice-sindaco Marco Pierini (nella foto), a tal proposito – finiremo i lavori di questo secondo e ultimo blocco a primavera, dunque nei prossimi mesi. Già da qualche settimana peraltro ci stiamo coordinando con l’azienda USL Toscana Centro per gestire lo spostamento dei servizi". Il nuovo distretto sanitario sarà quindi il primo dei due edifici ad entrare in funzione: poi sarà dell’"edificio B", quello che dovrà ospitare la nuova sede della Croce d’Oro Pubblica Assistenza (per il quale le operazioni sono ancora in corso e dovrebbero chiudersi nel giro di qualche mese).