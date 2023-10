Politiche d'inclusione a Empoli: progetti al centro di un open day

Nuove politiche di inclusione al centro di un open day. Ad organizzare l’incontro, previsto per sabato 14 a La Vela Margherita Hack, è la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa. La mattina sarà dedicata ad un momento di ascolto, approfondimento e presentazione delle attività svolte finora. Dopo i saluti del sindaco di Empoli Brenda Barnini, le portavoce della Rete Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi faranno un bilancio del primo anno e mezzo di impegno. A seguire verranno presentati due dei maggiori progetti della Rete Inclusione: il progetto AbilitiAmo, con capofila Uisp Empolese Valdelsa, che sarà illustrato da Arianna Poggi e il progetto Scart, con capofila Coeso Empoli, che sarà illustrato da Fabrizio Fioretti e Sara Spini. Verrà poi presentato il sito web della Rete Inclusione con Francesco Manetti di Coeso Empoli.

Ma oltre alla presentazione di quanto fatto la mattinata vuole essere anche un momento per approfondire nuove politiche dell’inclusione. A parlarne sarà Serena Spinelli,assessore regionale per le politiche sociali, Enrico Sostegni, presidente commissione sanità in consiglio regionale, Alessio Spinelli, Presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Franco Doni, direttore della Sds, Barbara Degl’Innocenti, dirigente dell’istituto Enriques di Castelfiorentino e Marco Venturini, dirigente dell’istituto Comprensivo Empoli Est e Maria Anna Bergantino dirigente dell’Istituto Istituto Comprensivo Empoli Ovest.